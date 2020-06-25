15 yaşında Real Madrid'e rakip oldu!

25 Haziran 2020 Perşembe, 08:40

Real Madrid'e 2-0 mağlup olan Mallorca'da, maçın 82. dakikasında sahaya sürülen Luka Romero, La Liga tarihinde maça çıkan en genç futbolcu oldu.

Real Madrid maçının 84. dakikasında sahaya sürülen 15 yaş 219 günlük Luka Romero, 1939 yılında Celta Vigo adına maça çıkan 15 yaş 255 günlük Sansón'un rekorunu kırdı ve La Liga tarihinde maça çıkan en genç futbolcu oldu.

80 yıllık rekoru kıran Romero, 1-0 kaybedilen Vilarreal ve 1-1 berabere biten Leganes maçlarında kadroda yer almış ancak süre alamamıştı.