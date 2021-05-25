A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ı final setinde geçti
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Miletler Ligi’ndeki ilk maçında Sırbistan’ı 3-2’lık skorla mağlup etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya’nın Rimini kentinde düzenlenen Voleybol Miletler Ligi’nin ilk maçında bugün Sırbistan ile karşılaştı. Filenin Sultanları, Sırbistan karşısında 3-2’lik skorla gülen taraf oldu.
Millilerimiz; Tuğba Şenoğlu ve Meryem Boz’un dörder sayısı, Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt’un iki sayısıyla ilk seti 25-21 önde tamamladı. Filenin Sultanları’nın ikinci sette istediği performansı yakalayamamasıyla Sırbistan, seti 18-25’lik üstünlükle kazanarak beraberliği yakaladı. Orta oyuncu Ebrar Karakurt’un başarılı performansıyla üçüncü sette yeniden üstün bir oyun ortaya koyan Milliler, 25-23’lük set sayısıyla setlerde 2-1 öne geçti. Filenin Sultanları, dördüncü sette üstünlüğünü koruyamayadı ve Sırbistan ikinci kez beraberliği yakaladı. Maçın çekişmeli geçen final setinde 8-8’lik beraberliği yakaladıktan sonra Aslı Kalaç’ın başarılı servis atışlarıyla öne geçen millilerimiz, Sırbistan’ı 16-14’lük skorla geçti. Filenin Sultanları, böylece Milletler Ligi’ne Sırbistan’ı 3-2 yenerek galibiyetle başladı.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 25 Mayıs – 25 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Brezilya, Çin, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Hollanda, İtalya, Japonya, Kanada, Polonya, Rusya, Sırbistan ve Tayland ile mücadele edecek.
Filenin Sultanları’nın diğer maç programı şu şekilde:
26 Mayıs 2021 - 20.00: Türkiye - İtalya
27 Mayıs 2021 - 19.00: Polonya - Türkiye
31 Mayıs 2021 - 17.00: Kanada - Türkiye
1 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Almanya
2 Haziran 2021 - 17.00: Çin - Türkiye
6 Haziran 2021 - 14.00: Türkiye - Tayland
7 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Dominik Cumhuriyeti
8 Haziran 2021 - 13.00: Türkiye - Rusya
12 Haziran 2021 - 14.00: Japonya - Türkiye
13 Haziran 2021 - 11.00: Türkiye - Belçika
14 Haziran 2021 - 22.00: A.B.D. - Türkiye
18 Haziran 2021 - 22.00: Türkiye - Hollanda
19 Haziran 2021 - 19.00: Güney Kore - Türkiye
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