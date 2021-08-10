Abdullah Avcı'nın faturası Fikret Orman'a

10 Ağustos 2021 Salı, 14:12

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 20 milyon lira kesinti yaparak Abdullah Avcı'ya ödeme yapıldığını açıklaması siyah-beyazlı camiada infial yarattı. Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarları, Avcı'nın bu parayı hak etmediğini savunurken, eski başkan Fikret Orman'a da büyük tepki var.

Avcı ile 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme yapıp göreve getiren ancak kendisi bu imzaların atılmasından yaklaşık 4 ay sonra ayrılan Orman için bazı kongre üyeleri harekete geçti. Siyah beyazlı kulübün kongre üyesi Sezgin Gülnar, Orman'ın ihraç edilmesi için önümüzdeki mali ve idari genel kurula önerge vereceklerini açıkladı.

Gülnar dün gece Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "BJK Mali ve İdari Kongresinde Beşiktaş’ı maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Fikret Orman’ın ihraç edilmesi için gerekli önergeyi kongre divan başkanlığına sunacağız."