Abdullah Avcı'nın faturası Fikret Orman'a
Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarları, Avcı'nın bu parayı hak etmediğini savunurken, eski başkan Fikret Orman'a da büyük tepki var.
Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi gelirlerinden 20 milyon lira kesinti yaparak Abdullah Avcı'ya ödeme yapıldığını açıklaması siyah-beyazlı camiada infial yarattı. Beşiktaş kongre üyeleri ve taraftarları, Avcı'nın bu parayı hak etmediğini savunurken, eski başkan Fikret Orman'a da büyük tepki var.
Avcı ile 36 milyon lira karşılığında 3 yıllık sözleşme yapıp göreve getiren ancak kendisi bu imzaların atılmasından yaklaşık 4 ay sonra ayrılan Orman için bazı kongre üyeleri harekete geçti. Siyah beyazlı kulübün kongre üyesi Sezgin Gülnar, Orman'ın ihraç edilmesi için önümüzdeki mali ve idari genel kurula önerge vereceklerini açıkladı.
Gülnar dün gece Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "BJK Mali ve İdari Kongresinde Beşiktaş’ı maddi ve manevi zarara uğrattığı gerekçesiyle Fikret Orman’ın ihraç edilmesi için gerekli önergeyi kongre divan başkanlığına sunacağız."
Video Haberler
- Polisi, turist sanan taksicinin şoke olduğu anlar
- Öğle saatlerinde ortaya çıkıyor: Dantel böceği istilası
- Damada 'Bitcoin' taktılar
- Mersin'deki patlama kameralara yansıdı
- Alevlerden kurtulan yavru sincap yaşam savaşı veriyor
- CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu videosu
- Korkutan gemi yangını söndürüldü
- Yangın bölgesinde köpek ve yavrularına jandarma koruması
- 'Ormanın hayaleti' kamerada!
- Ciddi yan etkileri var! Araştırmalar ortaya çıkardı
En Çok Okunan Haberler
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ı eleştirdi
- ‘Kuzu, görüşmek için adeta yalvarıyor’
- Soylu ile yurttaşın 'Suriyeliler' tartışması gündem oldu
- DSÖ duyurdu: Yeni salgın paniği
- Ece Üner'in programı için skandal tanıtım
- 'Bu videoyu herkes izlesin!'
- Hadımköy'de kaybolan kızlardan sevindiren haber
- CHP'den Mehmet Şimşek açıklaması
- Erdoğan'a kötü haber: Oran yüzde 55.3!
- Geldiğine pişman oldu!