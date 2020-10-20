Acımasız faul sonrası polis soruşturması!

20 Ekim 2020 Salı, 12:29

Everton-Liverpool maçında Jordan Pickford ile çarpışarak sakatlanan Virgil Van Dijk’ın uzun süre sahalardan kalacağının açıklanmasının ardından sosyal medyada Pickford’a yönelik artan nefret mesajlarına ilişkin Merseyside Polis Departmanı atılan tweetler ile ilgili soruşturma başlattı.

Telegraph’ta yer alan habere göre, Merseyside Polis Departmanı’nın Everton kalecisi Jordan Pickford ve maçta Liverpool orta sahası Thiago’ya sert müdahalede bulunan Richarlision’a sosyal medya üzerinden gönderilen hakaret ve nefret içerikli paylaşımlara ilişkin işlem yapacağı belirtildi. Merseyide Polis Departmanı Sözcüsü yaptığı açıklamada; ‘’ Everton futbolcularına yönelik gönderilen saldırgan içerikli tweetleri araştırıyoruz. Mesajlarda kullanılan dil kesinlikle kabul edilemez ve tüm paylaşımlara ilişkin rapor hazırlıyoruz. İnterneti başkalarını hedef almak için kullananlar ve bunu yaparken tehdit veya nefret suçu işleyenler suç işliyor. Şu anda soruşturmalara devam ediyor suçları tespit edilen kişiler için gerekli işlemleri uygulayacağız.’’ dedi.

PANDEMİDE IRKÇI SÖYLEMLER ARTTI

İngiltere’de yayın yapan Sky Sports, geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, İngiltere’de karantina ve yasakla döneminde sosyal medyada yapılan paylaşımlarda nefret söylemi ve ırkçı söylemler içeren paylaşımların arttığını açıklamıştı. Açıklamada kadın futbolu ve Black Lives Matter hareketi ile ilgili yapılan paylaşımların ardından nefret ve hakaret içerikli paylaşımların önceki yıllara göre arttığı belirtilmişti.





