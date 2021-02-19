Adana stat açtı, Altay kazandı
Adana Demirspor: 1 - Altay: 2
Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Memişoğlu, Ogün Kamacı
Adana Demirspor: Zubas, Kaan Kanak, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 35 Semih Güler), Samet Akaydın, Rassoul, Aissati (Dk. 46 Rangel), Sedat Şahintürk (Dk. 46 Sinan Kurt), Gökhan İnler (Dk. 35 Mehmet Akyüz (Dk. 89 Berk Yıldız), Traore, Ezeh, Yunus Akgün
Altay: Stachowiak, Lokman Gör, Berkay Sülüngöz, Cebrail Karayel, Erhan Çelenk (Dk. 90+3 Tolga Ünlü), Thiam (Dk. 90+3 İlhan Depe), Scuk, Ziya Alkurt (Dk. 72 Yekta Kurtuluş), Mossoro (Dk. 62 Kappel), Mehmet Erdem Uğurlu, Paixao (Dk. 90+3 Deniz Kadah)
Goller: Dk. 4 ve Dk. 5 Paixao (Altay), Dk. 83 Semih Güler (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 57 Kaan Kanak, Dk. 62 Rangel, Dk. 86 Traore (Adana Demirspor), Dk. 37 Cebrail Karayel, Dk. 53 Thiam, Dk. 76 Mehmet Erdem Uğurlu (Altay)
TFF 1. Lig'in 22. haftasında Altay, deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 yendi.
Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tribünden takip etti.
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