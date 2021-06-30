Almanya'yı bırakan Löw 1 yıl çalışmayacak

Adı Fenerbahçe ile anılan Alman Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw, bir süre dinleneceğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:46
Almanya'yı bırakan Löw 1 yıl çalışmayacak
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Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, geleceği hakkında açıklama yaptı.

Almanya Milli Takımı, EURO 2020'de İngiltere'ye 2-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından değerlendirmeler yapan Joachim Löw, geleceği hakkında konuştu. 

Löw yaptığı açıklamada, "15 yıl sonra bir mola vermek gerekiyor. Başka şeyler için de yeni bir enerji bulacağımız bir zaman olacak. Şu anda somut planım yok" ifadelerini kullandı. 


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