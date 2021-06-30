Alman Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, geleceği hakkında açıklama yaptı.
Almanya'yı bırakan Löw 1 yıl çalışmayacak
Adı Fenerbahçe ile anılan Alman Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Joachim Löw, bir süre dinleneceğini açıkladı.
Almanya Milli Takımı, EURO 2020'de İngiltere'ye 2-0 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Maçın ardından değerlendirmeler yapan Joachim Löw, geleceği hakkında konuştu.
"MOLA VERMEK GEREKİYOR"
Löw yaptığı açıklamada, "15 yıl sonra bir mola vermek gerekiyor. Başka şeyler için de yeni bir enerji bulacağımız bir zaman olacak. Şu anda somut planım yok" ifadelerini kullandı.
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