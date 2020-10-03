Altay, Ankara’da Fransız golcüsüyle moral buldu

03 Ekim 2020 Cumartesi, 16:27

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Altay, deplasmanda Keçiörengücü’nü 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Fransız golcü Gnanduillet, Altay formasıyla 2. golünü kaydetti.

Altay, TFF 1. Lig’in 4. hafta maçında Keçiörengücü’ne konuk oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda kadro derinliği avantajını kullandı. Bu maçta Portekizli yıldızı Paixao’dan yeterli verimi alamayan Altay’da Teknik Direktör Yücel İldiz, 81. dakikada bu sezon İngiltere’nin Blackpool takımından transfer edilen Fransız golcü Gnanduillet’i sahaya sürdü. Fransız golcü oyuna girer girmez bulduğu ilk fırsatta Tolga Ünlü’nün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Golden sonra oyunun kontrolünü elden bırakmaya siyah-beyazlılar, mücadeleden 1-0’lık skorla galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Altay, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak 4 hafta sonunda 7 puana ulaştı.



Altay formasıyla 4. maçına çıkan Gnanduillet, bu maçların tamamında oyuna sonradan dahil oldu. Fransız oyuncu, bu maçta attığı golle beraber gol sayısını 2’ye çıkardı. Toplamda 4 maçta 73 dakika sahada kalan 28 yaşındaki santrfor, Paixao’nun ardından takımının en önemli gol silahlarından biri oldu. Gnanduillet, daha önce Altay’ın ligin 2. haftasında deplasmanda oynadığı İstanbulspor maçında gol atmış ancak o maçta Altay sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılmıştı.



