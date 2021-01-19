Anadolu Efes, ligde çok rahat!

Anadolu Efes: 91 - Bursaspor: 58

İHA
19 Ocak 2021 Salı, 20:26
Anadolu Efes, ligde çok rahat!
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Basketbol Süper Ligi’nin 12. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde oynadığı Frutti Extra Bursaspor’u 91-58 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Özgök xx, Polat Parlak xx
Anadolu Efes: Larkin xx 5, Rodrigue Beaubois xxx 15, Chris Singleton x 3, Yiğitcan xx 9, Doğuş x, Erten Gazi xx 10, Sertaç Şanlı xx 11, Buğrahan xx 11, Micic xx 9, Anderson xx 10, Dunston xx 8
Başantrenör: Ergin Ataman
Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu xx 11, Tevfik x, Mithat Can xx 5, Munford xx 10, Birkan Batuk xx 6, Ender Arslan xx 6, Oğuz Savaş xx 6, Can x 2, Kadji xx 12, Metin x
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 19-12 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 40-26 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 62-46 (Anadolu Efes lehine)


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