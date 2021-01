Anadolu Efes, ligde çok rahat!

19 Ocak 2021 Salı, 20:26

Basketbol Süper Ligi’nin 12. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, evinde oynadığı Frutti Extra Bursaspor’u 91-58 mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Özlem Yalman xx, Alper Özgök xx, Polat Parlak xx

Anadolu Efes: Larkin xx 5, Rodrigue Beaubois xxx 15, Chris Singleton x 3, Yiğitcan xx 9, Doğuş x, Erten Gazi xx 10, Sertaç Şanlı xx 11, Buğrahan xx 11, Micic xx 9, Anderson xx 10, Dunston xx 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Bursaspor: Ömer Can İlyasoğlu xx 11, Tevfik x, Mithat Can xx 5, Munford xx 10, Birkan Batuk xx 6, Ender Arslan xx 6, Oğuz Savaş xx 6, Can x 2, Kadji xx 12, Metin x

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 19-12 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 40-26 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 62-46 (Anadolu Efes lehine)