Andy Murray, Oscar Otte'yi mağlup ederek üçüncü tura yükseldi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 00:27

Wimbledon'ın ikinci turunda Andy Murray ve Oscar Otte merkez kortta karşı karşıya geldi.

İlk setin ilk dört oyununda oyuncular servis kullandıkları oyunu kazanırken beşinci oyunda Andy Murray, Otte’nin servisini kırmayı başardı ve set skorunu 3-2’ye getirdi. Servis kullandığı altıncı oyunu da kazanan İngiliz raket, setteki son iki oyunu da alarak ilk seti kazandı.

OTTE GERİDEN GELDİ

İkinci sette dört oyun sonunda skoru 3-1’e getiren Andy Murray, iki oyunluk fark yakalamasına rağmen seti kaybetti. Oscar Otte, arka arkaya kazandığı dört oyunla set skorunu 5-3’e getirirken 10. oyunla birlikte set sayılarında eşitlik sağlandı.

İLK ALTI OYUNDA SERVİS KIRILMADI

Üçüncü sette iki oyuncu da servis kullandığı ilk üç oyunu kazanırken altıncı oyun sonunda 3-3’lük eşitlik sağlandı. Yedinci oyunda servis kırmayı başaran Otte, sekizinci ve 10. oyunu alarak set sayısındaki üstünlüğü ele geçirdi.

MAÇA ARA VERİLDİ

Havanın kararmasıyla birlikte stadyumun aydınlatılabilmesi için maça kısa bir süre ara verilen dördüncü sette iki oyuncu da setin ilk beş oyununda servis kıramadı. Altıncı sette servis kırarak set skorunu 4-2’ye getiren Murray, yedinci oyunu ve servis kırdığı 10. oyunu alarak set sayılarını eşitledi.

MURRAY’DEN HARİKA BAŞLANGIÇ

Maçın son setine ilk iki oyunu kazanarak başlayan Murray, dokuz dakikaya yakın süren ve üç kez 40-40’a gelen üçüncü oyunu kazanarak set skorunu kendi lehine 3-0’a getirdi.

Otte’nin servis kullandığı dördüncü oyunu kaybederek sette ilk kez oyun kaybeden Andy Murray, beşinci oyunu kazanarak set skorunu 4-1’e getirdi. Servis kullandığı altıncı oyunu ve servis kırdığı sekizinci oyunu kazan Andy Murray seti 6-2 ile bitirerek üçüncü tura yükselmeyi başardı.

İngiliz raket bir sonraki turda, Denis Shapovalov ile karşılaşacak.