Arda Turan tamam gibi!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.
Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı. Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanırken, sözleşmede bir aksilik çıkması durumunda; Arda Turan yurtdışından gelen teklifleri değerlendirecek.
Sözleşmenin 1 senelik olması planlanırken, Arda Turan’ın maaşının birçok sporcunun aksine Euro üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden olması planlanıyor. Arda Turan’ın performansı, teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edilmesi durumunda 2 senelik sözleşme uzatılması gündemde.
Arda Turan, transferin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray’daki ilk forma numarası olan 66 numaralı formayı terletecek.
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