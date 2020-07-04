Arda Turan tamam gibi!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:24

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılan Arda Turan, sarı kırmızılı formaya çok yakın.

Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz’da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz’in görüşme sonrasında nihai karara varıldı. Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanırken, sözleşmede bir aksilik çıkması durumunda; Arda Turan yurtdışından gelen teklifleri değerlendirecek.

Sözleşmenin 1 senelik olması planlanırken, Arda Turan’ın maaşının birçok sporcunun aksine Euro üzerinden değil, Türk Lirası üzerinden olması planlanıyor. Arda Turan’ın performansı, teknik direktör Fatih Terim tarafından takdir edilmesi durumunda 2 senelik sözleşme uzatılması gündemde.

Arda Turan, transferin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray’daki ilk forma numarası olan 66 numaralı formayı terletecek.



