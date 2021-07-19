Atakaş Hatayspor, Onur Ergün'ü transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Onur Ergün'ü transfer ettiğini açıkladı.
Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Atakaş Hatayspor, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Onur Ergün, İstanbulspor formasıyla çıktığı 249 maçta 45 gol 6 asist üretti.
Atakaş Hatayspor, Onur Ergün transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Geçtiğimiz sezon İstanbulspor forması giyen orta saha oyuncusu Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Hoş geldin Onur Ergün #AtakaşHatayspor #DahaAsiDahaGüçlü pic.twitter.com/AkknugLS4p— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 19, 2021
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