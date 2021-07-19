Atakaş Hatayspor, Onur Ergün'ü transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Onur Ergün'ü transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:02
Atakaş Hatayspor, Onur Ergün'ü transfer etti
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Atakaş Hatayspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Atakaş Hatayspor, geçen sezon İstanbulspor'da forma giyen Onur Ergün ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Onur Ergün, İstanbulspor formasıyla çıktığı 249 maçta 45 gol 6 asist üretti.

Atakaş Hatayspor, Onur Ergün transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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