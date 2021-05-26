Atalanta, Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti
İtalyan basınının haberine göre Atalanta, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen Aaron Boupendza'yı transfer etmek için girişimlere başladı.
Tuttomercatoweb'in haberine göre, Serie A'nın en golcü takımı Atalanta, Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.
İtalyan kulübünün kısa süre içinde Hatayspor'a 8 milyon avroluk resmi bir teklifte bulunacağı belirten İtalyan basını, Hatayspor'un bonservis olarak 12 milyon avro talep ettiğini ancak görüşmelerde belirlenecek bonuslarla beraber bir anlaşma sağlanabileceği belirtti.
Gasperini yönetimindeki Atalanta, geride kalan sezonu 78 puanla 3'üncü sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi bileti almıştı.
Geçtiğimiz sezonun başında Bordeaux'dan bedelsiz olarak Hatayspor'a transfer olan Aaron Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 36 maçta 22 gollük bir performans sergileyerek gol krallığını kazanmıştı.
KRASNODAR'IN TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
Devre arasında Rusya Süper Ligi takımlarından Krasnodar, Boupendza'nın transferi için Hatayspor'la 8 milyon avro karşılığında anlaşmış ancak Gabonlu golcü buteklifi reddetmiş ve Hatayspor'da kalmıştı.
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