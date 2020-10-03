Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'da 4. oldu
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’nın 3. ayağındaki ilk yarışta dördüncü oldu.
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa’nın 3. ayağındaki ilk yarışta dördüncü oldu.
Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen yarışa beşinci sırada başlayan Red Bull sporcusu Ayhancan, finişi dördüncü sırada geçti.
Ayhancan, ikinci yarış için yarın saat 09.15'te, üçüncü yarış için de 14.25'te piste çıkacak.
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