Ayrımcılık davasını ABD kadın futbol takımı kazandı

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:52

New York Times’da yer alan haberde, ABD Kadın Milli Futbol Takımı’nın ABD Erkek Milli takımının yararlandığı sağlık hizmetleri, milli takımdaki doktor desteği, maç günü otel konaklamaları, deplasman uçuşlarındaki özel uçak hizmetleri ve doğal çimden oluşan sahalardan faydalanabileceği belirtildi. ABD Kadın Milli Futbol Takımı, bu kararın öncesinde suni çimde antrenman ve maç yapıyordu. Haberde, Kaliforniya Merkez Bölge Mahkemesi’nde görülen davanın ardından Amerikalı kadın futbolcuların bu yılın başında eşit ücret talebiyle açtıkları ve mahkemece reddedilen davaya da itiraz etme hakkı kazandıkları ifade edildi. Kadın milli takımının sözcüsü Molly Levinson karara ilişkin yaptığı açıklamada; ‘’ Oyuncuların uzun süredir gecikmiş eşit çalışma koşulları için verdikleri mücadeleden ve aldığımız sonuçtan memnunuz. Şimdi, mahkemenin reddettiği karara itiraz edeceğiz. Yasal olarak hak ettiğimiz eşit ücreti elde etmek için çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi devam edeceğiz. Bu ülke için oynayacak gelecekteki kadın sporcularımıza daha adil bir düzen bırakmak istiyoruz. ‘’ ifadelerini kullandı.





Amerika Kadın Milli Futbol Takımı oyuncuları, Mart 2019’da federasyonun Medeni Haklar Yasası’nı ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Davanın açılmasının ardından dönemin Amerika Futbol Federasyonu başkanı Carlos Cordeiro görevinden istifa etmişti.