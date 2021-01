Bakan Kasapoğlu'ndan seyircili maç sinyali

24 Ocak 2021 Pazar, 12:48

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor müsabakalarının ne zaman seyircili oynanacağına ilişkin, "Önümüzdeki süreçte Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı bilgilendirmelere göre bu süreç yönetilecektir. Seyircilerimizin spor müsabakalarını kol kola bir şekilde izleyecekleri günlerin yakın olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bakan Kasapoğlu, DHA'ya yaptığı özel açıklamasında, Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede öncü ülkelerden biri olduğunu bildirdi. Spor camiasında başarılı bir süreci yönettiklerini belirten Kasapoğlu, "Spor önemli bir olgu. Pandemi sürecini biz hem başarılı bir şekilde yönelterek fırsata dönüştürme noktasında hakikaten önemli bir sınavı veriyoruz. O anlamda mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Spor camiasının gereken tedbirlere en azami derecede riayet etmesi mutluluk verici. İnanıyorum ki bu zorlu süreci en az kayıpla atlatacağız ve yarınlar Türk sporunun her bir ferdi, kurumu için çok daha güçlü olacak. Sporun bu süreçten güçlenerek çıkmasını arzu ettiğimizi ifade ediyoruz. Ama bu sürecin bu manada bir dönüşünün sağlanması noktasında tüm imkanlarımızı diğer kurumlarımızla birlikte seferber ediyoruz" dedi.

"SPOR SEYİRCİSİYLE GÜZEL"

Bakan Kasapoğlu, spor müsabakalarının ne zaman seyircili oynanacağına ilişkin , "Son süreçte alınan tedbirler, bu anlamdaki kısıtlamalar, bunlarla ilgili çalışmaları günlük takip ediyoruz. Bilim Kurulu bu anlamdaki bilgilendirmelerini yapıyor. Bu çerçevede kabine toplantısında da bunları görüşüyoruz, değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte gelişmelere göre, Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı bilgilendirmelere göre de inanıyorum ki bu süreç yöneltilecektir. Önce 'sağlık' diyoruz. Bir vatandaşımızın, sporcumuzun sağlığı her şeyden önemli, çok daha kıymetli. Bu noktada sağlığı önceleyen tedbirleri bu çerçevede azami derecede uygulayan bir mantıkla diyaloga devam ediyoruz. Spor seyircisiyle, sporcusuyla hakemiyle, yöneticisiyle güzel. İnanıyorum ki kol kola bir şekilde seyircilerimizin spor müsabakalarını izleyecekleri günlerin yakın olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Temmuz ayında başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na 51 sporcunun kota aldığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Kota mücadeleleri devam ediyor. Bu seneki olimpiyat hedefimiz çok yüksek. Sporcularımızın bugüne kadar ortaya koymuş olduğu performans bizler için çok sevindirici ve heyecan verici. Büyük bir başarıyı beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bununla ilgili gerek 2019 gerek 2020'deki öncü başarılar daha büyük başarıların da habercisi" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, amaçlarının halkın tüm fertlerini, gençleri sporla buluşturmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çevrede tesisleşme hamlesi başladı Türkiye'de. Tesisleşme çalışmalarımız bir yandan devam ederken, bir yandan isteyen herkesin sporla buluşmasını sağlama hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Bu bizim için çok mühim. İnsanımızın spor yapması, sporun hayatının bir parçası olması ve bunu sağlamak bizim görevimiz. Bu noktada her geçen gün daha ileriye gittiğimiz ifade etmek isterim. Her branşıyla futbolu, basketbolu, hentbolu, yüzmesi 65'e yakın branşı bakanlık olarak destekliyoruz. Ama amacımız, isteyen herkesin istediği branşta erişimi olması. Bu noktada da gelinen aşama bizleri mutlu ediyor ama iyinin iyisi her zaman bizim hedefimiz."