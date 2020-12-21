Bakırköy Ata Spor Kulübü, sporda 2020'nin en iyilerini belirledi

21 Aralık 2020 Pazartesi, 14:39

Türkiye'yi temsil eden sporcular, antrenörler, kulüpler ve yöneticilerin başarılarının taçlandırıldığı "Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporun Enleri" ödüllerinde kazananlar açıklandı.

"2020 Sporun Enleri"ne layık görülen isimler Bakırköy Belediyesi'nin Atatürk Spor ve Yaşam Köyü'ndeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen ve etkinlik organizatörü Sait Babaoğlu, Bakırköy Belediyesi Başkan Vekili Mahir Çelik ile Bakırköy Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip'in katıldığı basın toplantısıyla duyuruldu.

Basın toplantısında konuşan Bakırköy Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürü Sait Babaoğlu, geçen yıl güzel bir ödül töreni düzenlediklerini hatırlatarak, "Bu sene de ondan daha güzelini düzenlemeyi planladık ama sizler de takdir edersiniz ki insanlık olarak çok büyük bir sınavdan geçiyoruz. Bu yıl bunun devamını bu şekilde yapmayı planladık. Bu süreçte jüri üyelerimiz büyük bir hassasiyet gösterdiler. Umarım temelde de amaçlamış olduğumuz gibi bu ödüller Türk sporunu, şampiyon olacak gençleri motive eder; başarılı olan spor adamlarının, sporcularımızın da bu başarısına ışık tutmuş oluruz." diye konuştu.

Mahir Çelik ise Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi'nin beraber düzenlediği ödül töreni için seçici kurul üyelerine ve yöneticilere teşekkür etti.

Basın toplantısında konuşan Yusuf Garip de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Ata Spor Kulübünün yıllardır pek çok projede birliktelik sağladığına dikkati çekerek, "Buradan çok güzel ve başarılı işler ortaya çıktıkça, bizler de çok mutlu oluyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ile Hatayspor Kulübü Onursal Başkanı Lütfü Savaş, spora ve sporcuya hizmetlerinden dolayı "Yılın Spor İnsanı" seçildi.

Yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç ve Mustafa Cengiz'in SMA hastası Pamir bebek için başlattıkları yardım kampanyası oldu.

Seçici kurula gönderdiği video ile teşekkür eden Mustafa Cengiz, "Öncelikle sizin gibi insanların bu tip etkinlikleri düzenlediği için toplum adına, Galatasaray değil Türkiye olarak sizlere çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Özellikle SMA hastalarına duyduğunuz ilgi, onların iyileşmesi için yapacağınız katkı ve buna beni layık görmeniz beni çok duygulandırdı. Nasıl Kalp Vakfı, Böbrek Vakfı varsa, bir SMA vakfı derneği kurulmasını istirham ediyorum ve SMA hastalarına, yavrularımıza şifa getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

YUSUF YAZICI YILIN FUTBOLCUSU

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı yılın futbolcusu seçilirken, Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir yılın futbol takımı oldu.



Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı yılın en iyi takımı olarak belirlenirken, yılın en iyi çıkış yapan federasyonu, Suat Çelen başkanlığındaki Türkiye Cimnastik Federasyonu seçildi.

BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ, PİERRE WEBO'NUN

Bakırköy Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmada, Bakırköy Ata Spor Kulübü özel ödülünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçta dördüncü hakemin ırkçı söylemde bulunduğu turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Pierre Webo aldı.

Yılın antrenörü ödülüne ise Emre Sakçı'ya şampiyonluklar kazandıran Türker ve Bahar Oktay layık görüldü.

Ayrıca 9 yıl sonra Formula 1 yarışlarının yeniden İstanbul'a gelmesini sağlayan İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Ali Vural Ak, spora katkıları ve başarılarından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İBB) Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İstanbul Büyükşehir Belediye Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mansur Güneş, Gençlik ve Spor Gönüllüleri Derneği Başkanı Şenol Güneş, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da Türk sporuna yaptıkları katkılar nedeniyle jüri özel ödülü aldı.

YILIN ÖDÜLLERİ

Ödül alan isimler şunlar:

Yılın Spor İnsanı Ödülü: Mehmet Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı), Lütfü Savaş (Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı)

Yılın en iyi sosyal sorumluluk projesi ödülü: Mustafa Cengiz (Galatasaray), Ali Koç (Fenerbahçe), Ahmet Nur Çebi (Beşiktaş)

Yılın en iyi futbolcusu: Yusuf Yazıcı

Yılın en iyi futbol takımı: Medipol Başakşehir

Yılın en iyi takımı: Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı

Yılın en iyi çıkış yapan fedarasyonu: Türkiye Cimnastik Federasyonu

Yılın en iyi erkek sporcusu: Emre Sakçı

Yılın en iyi kadın sporcusu: Hatice Kübra İlgün

Yılın Osman Çullu özel ödülü: Sümeyye Boyacı

Yılın en iyi antrenörü ödülü: Türker Oktay-Bahar Oktay

Yılın en iyi basketbolcusu: Cedi Osman

2020 yılı en iyi çıkış yapan sporcusu: Oğulcan Baykan

Yılın en iyi spor kulübü: İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Yılın fair-play ödülü: Mehmet Küçükdurmuş (Alanya Kestelspor-Yatağanspor maçında gol pozisyonuna giren aynı zamanda gol krallığı yarışında lider olan Kestelsporlu Mehmet Küçükdurmuş, rakibi Yatağansporlu futbolcunun sakatlanması üzerine, topu taca atarak oyunu durdurması nedeniyle bu ödüle layık görüldü.)

Bakırköy Ata Spor Kulübü özel ödülü: Pierre Webo

2020 YILI JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Fatma Uruk (Serbest dalış), Naz Arıcı (milli patenci), Burhanettin Hacıcaferoğlu, Şenol Güneş, Adem Murat Yücel, Ali Vural Ak, Alp Kargı, Rıdvan Fadıloğlu.

Yılın spora hizmet ödülü: Mansur Güneş

Yılın spor yöneticisi: Renay Onur

2020 yılı Türk sporuna katkı ödülü: Mehmet İlker Aycı (Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı)

Yaşam boyu ödülü: Halil Kılıçoğlu (Triatlon Federasyonu Onursal Başkanı)

Türk futboluna katkı ödülü: Altınordu Kulübü

BASIN ÖDÜLLERİ

En iyi spor spikeri: Emre Tilev (Tivibu)

En iyi spor web sayfası: Fatih Şamlıoğlu (Sporx genel yayın yönetmeni)

En iyi spor gazetesi: Zeki Uzundurukan (Fotomaç)

En iyi spor sayfa tasarımı: Aslıhan Çil-Zafer Büyükavcı (Fanatik)

En iyi spor haberi: Yasin Yıldırım (Sözcü)

En iyi spor radyosu: Barış Ertül (Radyospor genel yayın yönetmeni)

En iyi spor yazarı: Kemal Belgin (Türkiye)

En iyi spor kanalı: TRT Spor (Mehmet Buğra Şahin)

En iyi spor programı: 90'a (Cüneyt Şen)

En iyi spor röportajı: NTV (Kırılma noktası-Emek Ege)

Spora yer veren haber kanalı ödülü: Nazlı Çelik (Star TV)



