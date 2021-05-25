Bale Real Madrid'e dönüyor mu?

25 Mayıs 2021 Salı, 09:37

Bonservisi Real Madrid'de bulunan ve geride bıraktığımız sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren Gareth Bale, milli takım kampında geleceği ile ilgili bir karar aldığını söyledi.

Bale, Sky'a yaptığı açıklamalarda, "Ne yapacağımı biliyorum ama bir şey söylersem kaosa neden olur. Kararımı daha sonra açıklayacağım" dedi. Bu açıklama Real Madrid'e dönüş olarak yorumlandı.

Bale, sezonun son maçında Leicester City'ye karşı mücadele etmiş ve 4-2 kazandıkları karşılaşmada 2 gol kaydetmişti.