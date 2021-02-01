Barcelona Messi’nin ayrılığına ödeme yapmak zorunda kalacak

01 Şubat 2021 Pazartesi, 13:12

İspanyol El Mundo gazetesinin yayınladığı Messi’nin kontratına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gazetenin kontrata ilişkin yayınladığı yeni detaylarda Barcelona Lionel Messi’ye sezon sonunda sadakat bonusu ödeyeceği ifade edildi. Messi’nin 2017’de Barcelona ile imzaladığı sözleşmeyle sezon sonuna kadar 555 milyon avro kazanacağı ifade edilmişti. Sözleşme yenileme ücreti olarak 115 milyon avro, sadakat bonusu olarak da 2017’de 78 milyon avro alan Messi, yıl sonunda da 39 milyon avro daha kazanacak. Belgelerin sızmasının ardından Barcelona El Mundo’nun haberine gizli belgelerin açıklanmasından dolayı tepki göstermiş ve yasal işlem başlatacağını açıklamıştı.

MESSİ SAYGIYI HAK EDİYOR

La Liga’da dün Athletic Bilbao’yu 2-1 mağlup eden Barcelona’da teknik direktör Ronald Koeman Messi’nin kontrat detaylarına ilişkin çıkan haberlerle ilgili yorumlarda bulundu. Hollandalı teknik adam, ‘’ Ortaya çıkan haber sadece ona zarar vermek için yapıldı. Messi saygıyı hak ediyor. İspanyol futbolu için birçok şey yaptı. Barcelona’ya ve Messi’ye zarar vermek isteyen çok sayıda insan var. Bu haberi sızdıran kişi içeriden biriyse çok daha kötü ve kulüpte geleceği olmamalı. Messi’nin Barcelona’ya zarar vermekle nasıl bağlantılı olabileceğini anlamıyorum. Yıllardır bu kulübün önemli kupaları kazanmasına yardımcı oldu. ‘’ ifadelerini kullandı.