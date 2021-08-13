Barcelona’da maaş krizi devam ediyor
Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasına rağmen takımdaki maaş yükünü azaltamayan Barcelona, yeni transferlerini tescil ettiremedi.
El Mundo Deportivo’da yer alan haberde, Barcelona’nın maaş bütçesini düşüremediği bugün başlayacak yeni sezon öncesinde transferlerini kadroya dahil edemediği belirtildi.
Memphis Depay ve Eric Garcia’nın pazar gününden önce tescil ettirilmeye çalışıldığı, sakatlığı sebebiyle 10 hafta sahalardan uzak kalacak Kun Aguero içinse transfer döneminin son gününe kadar bekleneceği ifade edildi.
EMERSON KAYDEDİLDİ
Barcelona’nın bu sezonki transferlerinden olan Emerson Royal, pazar günü Real Sociedad karşısında forma giyebilecek.
Brezilyalı oyuncu Real Betis’ten transfer edilmiş olmasına rağmen Betis’in, Emerson’un bonservisinin sadece bir bölümüne sahip olduğu ve bu sebeple Barcelona takımının oyuncusu göründüğü için kadroya alınabildiği belirtildi.
ÜÇ OYUNCUYLA GÖRÜŞÜLÜYOR
Haberde ayrıca Barcelona yönetiminin Gerard Pique, Jordi Alba ve Sergio Busquets’le maaş indirimi için görüştüğü ve Pique’nin bu talebi kabul ettiği ifade edildi.
Sözlü olarak anlaşmaya varılsa da henüz resmi bir açıklama olmaması sebebiyle Katalan ekibinin yeni transferlerini kaydettiremediği belirtildi.
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