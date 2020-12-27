Başakşehirli futbolcu Skrtel'in büyük şanssızlığı, futbol hayatı tehlikede!

27 Aralık 2020 Pazar, 21:21

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu bildirildi. Aşil tendon sakatlıkları futbolcuları sahalardan koparabiliyor.