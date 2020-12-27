Başakşehirli futbolcu Skrtel'in büyük şanssızlığı, futbol hayatı tehlikede!
Kulüpten yapılan açıklamada Martin Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu bildirildi.
Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.
Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.
Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Skrtel'in aşil tendonunun koptuğu bildirildi. Aşil tendon sakatlıkları futbolcuları sahalardan koparabiliyor.
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Beşiktaş'tan TRT sunucusu Ersin Düzen için flaş açıklama
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı
Video Haberler
- Rusya'da Noel alışverişinde izdiham kamerada
- 2 bin yıllık bazilika, su altı kamerasıyla görüntülendi
- Yeni aldığı arabayı param parça görünce şoke oldu
- Uçan adam 900 metre yükseklikte görüntülendi
- 81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 kişi başvurdu
- Yasaktan haberim var ama gidecek yerim yok dedi
- Yılbaşı şarkısını basket atışlarıyla seslendirdiler
- Sokak röportajında isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı
- İsyan eden çiftçiler Erdoğan'a seslendi
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
En Çok Okunan Haberler
- Şeref aylığında soy adı yetti
- AKP'li Metiner'in hedefi Nagehan Alçı oldu
- Canlı yayında gergin anlar: Hakan Bayrakçı terk etti
- Koca'ya sorusu engellenmişti!
- Prof. Dr. Naci Görür'den önemli açıklama
- Kaplan 'çok tehlikeli' dedi, Soylu 'garanti' verdi
- Aile hekimleri: Buzdolaplarımız dolu
- Ali Ağaoğlu'nun tepki çeken 'pazarlık' videosu
- Beşiktaş'tan TRT sunucusu Ersin Düzen için flaş açıklama
- Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ın gizli hayranı çıktı