Başkan Perez'in ses kaydı ortaya çıktı, Real Madrid karıştı!
Real Madrid Başkanı Florentio Perez'in Casillas ve Raul'e yönelik sarf ettiği sözler tepki topladı.
Real Madrid Başkanı Florentio Perez'in 15 yıl önce kullandığı ifadeler ortaya çıktı.
İfadeler büyük tepki topladı.
İspanyol El Confidencial gazetesi, başkan Perez'in 2006 yılındaki bir ses kaydını paylaştı.
Söz konusu kayıtta Real Madrid'de iz bırakan Iker Casillas ve Raul'a yönelik ağır eleştiriler bulunuyor.
"Casillas, Real Madrid seviyesinde bir kaleci değil. Asla olmayacak. Real'de iki sahtekar var... Bunların birincisi Raul, ikincisi de Casillas. Şampiyon olmak için bunları göndermek lazım. İnsanlar Iker'i çok seviyor, ona tapıyor ve savunuyorlar. Oyuncular çok bencil, onlara hiçbir şey için güvenemezsiniz. Bunlarla yola devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar."
"Casillas no es portero para el Real Madrid. Ha sido el gran fallo que hemos tenido, lo que pasa es que le adoran… Es una de las grandes estafas, la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Real Madrid". Una reflexión pronunciada en septiembre de 2006 https://t.co/ribfspSvHv pic.twitter.com/pWAAsK35Ez— El Confidencial (@elconfidencial) July 13, 2021
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
- Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili flaş açıklama!