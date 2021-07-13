Başkan Perez'in ses kaydı ortaya çıktı, Real Madrid karıştı!

13 Temmuz 2021 Salı, 18:58

Real Madrid Başkanı Florentio Perez'in 15 yıl önce kullandığı ifadeler ortaya çıktı.

İfadeler büyük tepki topladı.

İspanyol El Confidencial gazetesi, başkan Perez'in 2006 yılındaki bir ses kaydını paylaştı.

Söz konusu kayıtta Real Madrid'de iz bırakan Iker Casillas ve Raul'a yönelik ağır eleştiriler bulunuyor.

"Casillas, Real Madrid seviyesinde bir kaleci değil. Asla olmayacak. Real'de iki sahtekar var... Bunların birincisi Raul, ikincisi de Casillas. Şampiyon olmak için bunları göndermek lazım. İnsanlar Iker'i çok seviyor, ona tapıyor ve savunuyorlar. Oyuncular çok bencil, onlara hiçbir şey için güvenemezsiniz. Bunlarla yola devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar."



