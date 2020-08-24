Bayern kazandı, PSG'liler olay çıkarttı

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 14:12

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ve Bayern Münih, Portekiz’in Lizbon kentinde karşı karşıya gelirken maçın toplu olarak izlendiği Paris'te büyük olaylar çıktı.

Bayern, 59. dakikada Coman’ın kafa golüyle maçı 1-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi Kupası’nı 6. kez kazanmayı başarmıştı. Maçı toplu olarak izleyen Fransızlar maç sonrası Parc De Princes Stadı'nın etrafındaki 14 dükkan ile 12 araca zarar verdi.

16 polis yaralanırken, 148 gözaltı yapıldı. Paris polis birimi 404 kişiye de karonavirüs cezası kesildi.