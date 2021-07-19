BB Erzurumspor Mısır Ligi’nden Estrela’yı transfer etti

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:08

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Mısır Ligi takımlarından National Bank Egypt takımdan forma giyen 25 yaşındaki Estrela’yı kadrosuna kattı.

Estrela lakabı olan futbolcunun gerçek ismi ise Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras.

Estrela geçtiğimiz sezon Mısır Liginde National Bank Egypt formasıyla 17 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.

BB Erzurumspor, Mısırlı oyuncunun transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



