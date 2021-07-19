BB Erzurumspor Mısır Ligi’nden Estrela’yı transfer etti
BB Erzurumspor, Mısır Ligi takımlarından forma giyen Estrela’yı transfer ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e veda eden ve önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan BB Erzurumspor, son olarak Mısır Ligi takımlarından National Bank Egypt takımdan forma giyen 25 yaşındaki Estrela’yı kadrosuna kattı.
Estrela lakabı olan futbolcunun gerçek ismi ise Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras.
Estrela geçtiğimiz sezon Mısır Liginde National Bank Egypt formasıyla 17 maça çıkarken takımı adına gol ve asist üretememişti.
BB Erzurumspor, Mısırlı oyuncunun transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Erzurumspor’umuza Hoş Geldin Valdomiro Tualungo Paulo Lameiras! pic.twitter.com/5IaFyg4NrX— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) July 18, 2021
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