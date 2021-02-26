Belhanda'dan veda gibi mesaj
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. İdmanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın doğum günü kutlandı.
Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Younes Belhanda Instagram hesabından doğum gününün kutlandığı videoyu paylaştı.
Faslı orta saha oyuncusu, "Galatasaray ailesine teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım." notunu düştü.
Galatasaray formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 8 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.
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