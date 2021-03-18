Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 72 saat kala son gelişmeler!
Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Mücadelede liderliği bırakmak istemeyen Beşiktaş sahasından galip çıkmak istiyor, şampiyonluk yarışında daha fazla yara almak istemeyen Fenerbahçe’de ise hedef mutlak 3 puan.
Şampiyonluk yolunda büyük bir öneme sahip olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. 21 Mart Pazar akşamı saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadelede kimin düdük çalacağı da belli oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.
Lider Beşiktaş, şampiyonluk yolunda liderliği devretmemek için ter dökecek, siyah-beyazlılar ile aralarında 5 puan fark bulunan Fenerbahçe’de ise tek hedef mutlak 3 puan.
EROL BULUT DEĞİŞİKLİĞE GİDEBİLİR
Dev derbide, Fenerbahçe’de Gençlerbirliği'ne karşı başlayan kadrodan en az 5 ismin kesik yiyeceği iddia edildi. Erol Bulut’un, Gençlerbirliği'ne kaybeden kadroyu derbide değiştireceği ve sakatlanan Gökhan'ın görevini Nazım'a devredeceği düşünülüyor. Tahminlere göre stoperdeki Serdar-Szalai ikilisi ise bozulmayacak. Sosa ile Mert Hakan ikilisinden birisinin ise yerini İrfan Can'a kaptıracağı düşünülüyor.
AFFEDİLEN CANER ERKİN KADRODA
Fenerbahçe’de ilk golünü Gençlerbirliği'ne atan Novak’ın, yerini Caner'e devretmesi bekleniyor. Disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı kaldığı 3 maçın ardından Gençlerbirliği yenilgisini de kulübeden izleyen Caner, Beşiktaş'a karşı sahada forma giyecek. Caner, son olarak Fenerbahçe’de alınan ortak kararla affedilmişti.
FENERBAHÇE’DE TEK HEDEF MUTLAK 3 PUAN
Gençlerbirliği'ne yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, yarışta daha fazla kan kaybetmemek adına Beşiktaş karşısında mutlak 3 puan arayacak.
BEŞİKTAŞ SON 6 MAÇINI KAZANDI
Son olarak ligde Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak liderlik koltuğunu sağlamlaştırdı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinde de 3 puan arayacak. Beşiktaş, derbiden galip çıkması halinde şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.
İKİLİ MÜCADELEDE BİLANÇO
Beşiktaş ve Fenerbahçe, sahada 90 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertliler 34 kez galibiyet yüzü görürken, Beşiktaş ise 35 kez 3 puanın sahibi oldu. İki dev kulüp, 21 kere sahadan beraberlikle ayrıldı.
MUHTEMEL 11’LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Fenerbahçe: Altay, Gökhan Gönül, Serdar, Attila, Novak, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Osayi, Thiam.
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