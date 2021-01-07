Beşiktaşlı Vida’nın Mandzukic hayali gerçek oluyor
Ara transfer döneminde önemli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic konusunda sona yaklaşıyor. Daha önce “Mandzukic’in Beşiktaş forması giymesini isterim” diyen Vida’nın da hayali gerçek oluyor.
Ara transfer döneminde önemli bir golcü transfer etmek isteyen Beşiktaş, Mario Mandzukic konusunda sona yaklaşıyor. Daha önce “Mandzukic’in Beşiktaş forması giymesini isterim” diyen Vida’nın da hayali gerçek oluyor.
Süper Lig’de lider durumda bulunan ve ligi zirvede bitirmek için ara transferde gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hırvat golcü Mario Mandzukic konusunda önemli bir yol kat etti. Bu oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için görüşmelerini bir süredir sürdüren ve teklifini ileten siyah-beyazlılar, Mandzukic’e 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme önerdi. 6 aylık ücret olarak Hırvat golcüye 1,5 milyon Euro teklif edilirken, şampiyonluk durumunda ekstra bonusların da olacağı ifade edildi. Düşünme aşamasındaki golcü oyuncunun Vida’yla görüştüğü de öğrenildi. Beşiktaş’a 2018 yılında imza attığında Mandzukic’e ‘Come to Beşiktaş’ diyen Vida, “Mandzukic’in Beşiktaş formasını giymesini isterim” ifadelerini kullanmıştı.
Şu anda boşta olan Mandzukic’e teklifini ileten siyah-beyazlı yönetim, bu futbolcudan yanıt bekliyor. Aralık ayında Milan’ın gündemine geldiği iddia edilen ancak bu transfer söylentisi İtalyan ekibi tarafından yalanlanan Hırvat futbolcu, geçtiğimiz ay Borussia Dortmund’un da listesindeydi. Stefan Effenberg, Mandzukic ile sözleşme imzalamak isterken, dönemin teknik direktörü Lucien Favre, bu transferi veto etmiş ve “Haaland’ın yokluğunda onun gibi bir oyuncu alınmalı. Haaland olduğu zaman, o oynar” ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı
Video Haberler
- Gökkuşağı bulutları” hayranlık uyandırdı
- Müzisyen cinayetinin katil zanlısı da müzisyen çıktı
- 150 bin TL'si hayalleriyle birlikte uçup gitti
- Cezaya rağmen son ana kadar kumar oynamaya devam ettiler
- Polisi şaşırtan manzara
- Sloganlar karşısında Beyaz Tv muhabirinin zor anları
- Plakasında Maşallah yazan araçla 350 bin liralık gasp
- Esenler'de yaşlı kadını bıçaklayarak öldürdüler
- Üsküdar'da haç çıkarma töreni
- Çıray da 'Gezi' dedi: Provokasyonlara benziyor
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in oğlundan bu fotoğrafa büyük tepki
- Sabah'ın ortalığı karıştıracak Demirtaş haberi
- ‘Gözler yalan söylemez, sorunlar kapıda'
- Soylu'nun hediyesi sosyal medyada gündem oldu
- Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması
- Boğaziçi Üniversitesi'nde istifa
- Davutoğlu'ndan öğrenci eylemlerine: Teröristleri ayırın
- İhlale para cezası iptal
- Selahattin Demirtaş'tan Boğaziçili öğrencilere mesaj
- Boğaziçililerden Bahçeli'ye konu kapanmıştır yanıtı