09 Kasım 2020 Pazartesi, 18:23

Beşiktaş'ta 3 futbolcunun Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bu isimler tedavi altına alındı.

Beşiktaş Kulübü, tesislerde bugün yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. İlgili kişilerin takip, izolasyon ve tedavi sürecinin hemen başlatıldığı duyuruldu