Bir teknik direktör daha gitti

Trabzonspor'u 4-3 yenen Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:42
Bir teknik direktör daha gitti
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Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Kasımpaşaspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Altıparmak geçen yıl Hatayspor'u şampiyon yapıp Süper Lig'e taşımıştı.


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