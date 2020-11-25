Boks dünyası efsane maç için geriye sayıyor
Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada Tyson, boksun bir diğer efsanesi Roy Jones Jr. ile kozlarını paylaşacak. Dev maç 29 Kasım Pazar sabaha karşı 05:00’te canlı yayınla S Sport Plus uygulamasından izlenebilecek.
Boksun yaşayan efsanesi Mike Tyson ringlere müthiş bir geceyle geri dönüyor! “Iron Mike”, dört farklı sıklette dünya şampiyonluğu kazanmış Roy Jones Jr. karşısında ringe çıkıyor.
Tüm dünyanın merakla beklediği karşılaşmada Tyson, boksun bir diğer efsanesi Roy Jones Jr. ile kozlarını paylaşacak. Dev maç 29 Kasım Pazar sabaha karşı 05:00’te canlı yayınla S Sport Plus uygulamasından izlenebilecek.
BOKSTA EFSANELER GEÇİDİ
Özellikle vuruş gücüyle ağır sıklet boksörleri arasında öne çıkan ve bu nedenle “Iron” “Demir” yumruklu lakabını alan Mike Tyson, 1987 – 1990 yılları arasında dünyanın tek ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü. Profesyonel kariyerinde çıktığı 56 maçın 50’sini kazanan, bunların 44’ünde rakiplerini nakavt eden Tyson; WBA, WBC, ve IBF kemerlerini aynı anda alan tek boksör olarak adını tarihe altın harflerle kazıdı. Tyson özellikle kariyerinin ilk yıllarında hızlı nakavtlarıyla rakiplerinin adeta korkulu rüyası haline gelmişti. Ünlü boksör, 1997’de WBA kemeri için çıktığı maçta rakibi Evander Holyfield’ın kulağının kısmını ısırıp kopartarak diskalifiye edilmiş, 2000’li yılların başında Lennox Lewis’le girdiği rekabetin ardından 2006 yılında profesyonel kariyerini noktalamıştı.
Roy Jones JR. ise boks kariyerinde yaptığı 75 maçın 66’sından zaferle ayrılmayı başardı. 4 ayrı sıklette şampiyon olan Roy Jones Jr. bu başarısıyla tüm zamanların en iyi boksörleri arasında yer aldı. Jones bu maçta üst üste beşinci galibiyetini almak için mücadele edecek.
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