Bursaspor'da futbolcu eski Başkanı maç satmakla suçladı
Futbolcu Hurmacı, geçen sezon Adana Demirspor ile yapılan play-off maçını kast ederek eski başkan Mestan'ı maçı satmakla suçladı.
Bursaspor Kaptanı Özer Hurmacı, Mesut Mestan hakkında bir paylaşım yaparken daha sonra bunu kaldırdı. Mestan ise hukuki yollara başvurduğunu açıkladı.
Hurmacı, geçen sezon Adana Demirspor ile yapılan play-off maçını kast ederek eski başkan Mestan'ı maçı satmakla suçladı.
Tecrübeli futbolcu, "Özledik yalanlarını, anlatsana kulübü Adanademirspor maçında nasıl sattın? Organizasyon falan merak ediyor insanlar. İlk transferin onlardan, son transferin onlara. Anlatsana hala sokağında gezebildiğim şehir bilsin" dedi.
Özer Hurmacı'nın daha sonra sildiği paylaşım üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski başkan Mestan, Bursasporlu futbolcuyu ispata davet ederken, hukuki süreç başlattığını da ifade etti.
Mesut Mestan söz konusu suçlamaya ilişkin, "Özer Hurmacı’nın sosyal medyasından şahsımla ilgili yapmış olduğu gerçek dışı paylaşımı ile ilgili kendisini ispata davet ettiğim gibi hukuki sürecimi de avukatlarım aracılığıyla başlatıyorum. Profesyonel bir futbolcunun bu şekilde gerçeğe tamamen aykırı olan davranışları psikolojide de tabir edilen hali ile kendini savunma mekanizmasıdır. Her kim olursa olsun ne konuştuğunu ve haddini bilmelidir" dedi.
Özer'e çağrıda bulunan Bursaspor'un eski başkanı; "Eğer bu kadar emin ise yapmış olduğu paylaşımı silmeyecek. Şu anda Bursaspor Kulübü’nün lisanslı profesyonel futbolcusu olan Özer Hurmacı’nın hangi kulüpte forma giydiğini hatırlaması ve formanın hakkını vermesini bekliyorum. Kimse Bursaspor’dan büyük değildir hem de hiç kimse" ifadesini kullandı.
Öte yandan Özer Hurmacı, Bursaspor'un deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 yenildiği play-off yarı final rövanş maçı öncesinde kadrodan çıkarılmış, bazı takım arkadaşları oyuncuyu takıma ihanet etmekle suçlamıştı.
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Dönemin Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz da, "Gece saat 01.00'de kulüp doktoru, Özer'in dizi ağrıdığı için kadrodan çıkmak istediğini söyledi. İzin vermedim, Özer kampı terk etti. Özer kampı terk ettikten sonra otobüse bindi. Ben de bu yüzden onu istemediğimi ilettim. Özer Hurmacı'nın yaptığı şey bencillik. Oynamıyorum diye kampı terk edemezsin" ifadesini kullanmıştı.
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