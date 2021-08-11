Bursaspor'da vefa zamanı: 'Ayağa Kalk Bursa"

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:44

Yeni sezona transfer yasağını kaldırarak başlayan Bursaspor'da, yönetimin başlattığı "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına kulüpte uzun yıllar hizmet veren isimler sessiz kalmadı. Kulüpte uzun süre hizmet veren teknik adamlar ve futbolcuların yanı sıra, kulübün altyapısından yetişmiş futbolcularda kampanyaya destek verdi.

Son olarak Bursaspor’un altyapısından yetişen isimlerden Serdar Aziz ve Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Enes Ünal, kampanya dahilinde 50’şer bin TL’lik hatıra forması aldı. Fenerbahçe’de forma giyen Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa’da oynayan Harun Tekin, Gaziantep FK’de forma giyen Ertuğrul Ersoy, Başakşehir’de oynayan Şener Özbayraklı ve daha pek çok oyuncu, bir dönem formasını terlettiği kulüp için vefa örneği gösterdi.

Bursaspor A Takım teknik heyeti, oyuncuları ve altyapı antrenörlerinden, tesis çalışanlarına dek kulübün çatısı altında yer alanlar da, kampanyaya destek vererek dayanışma örneği gerçekleştirdi.