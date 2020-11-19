Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası başladı
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası, 40 ülkeden 136’sı kadın, 209’u erkek 345 judocunun katılımıyla bugün başladı.
Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası’nın ilk gününde Türkiye, 2 erkek, 2 kadın judocuyla madalya mücadelesi verdi. Erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, ilk müsabakasında Çekyalı David Pulkrabek’i ipponla (2 waza-ari) yenerken, İkici turda Belçikalı Jorre Verstraeten’e mağlup oldu. Ayni kiloda Mihraç Akkuş, ilk turda İsrailli Matan Shani’yi altın skorda ipponla (3 shido) yendi. Akkuş, ikinci maçında Rus Robert Mshvidobadze’ye altın skorda yenildi. Kadınlarda ise Gül Kader Şentürk ve İrem Korkmaz tatamiye çıktı. 48 kiloda Gül Kader Şentürk, İtalyan Francesca Giorda’ya; 52 kiloda İrem Korkmaz Belçikalı Amber Ryheul’ye ilk tur maçlarından mağlup oldu.
Şampiyonanın ikinci gününde, erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve Muhammed Mustafa Koç mücadele edecek.
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