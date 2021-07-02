Çağdaş Atan: “Bu sezon iddialı bir Alanya olacağız”
Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu sezonun kendileri için zor geçeceğini belirterek, “Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum" dedi.
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Aytemiz Alanyaspor’da değerlendirmeler de bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu sezonun kendileri için zor geçeceğini belirterek, “Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. O yüzden her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız” dedi.
Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarına Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın gözetiminde ısınma koşusuyla başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünü ise kondisyon çalışmalarıyla tamamladı.
İdman önce gazetecilere açıklama yapan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını aktardı. Teknik Direktör Atan, “Ülkelerindeki milli takımlara gidip geri dönen bazı oyuncularımız bugün izinli ama yavaş yavaş toplanmaya başladık. Bugün takıma Marafona, Juanfran katıldı ve Davidson ile Babacar da katılacak. Ayın 6’sinde gideceğiz Burdur kampına da Siopis katılacak. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yeni transferler bekliyoruz ve iç transfer de anlaşmak istediğimiz bir oyuncu daha var” dedi.
Bu sezonun Alanyaspor için zorlu geçeceğini belirten Atan, “Nasıl zor olacak; bu takımı 3-4 senedir taşıyan lokomotif oyunculardan sadece aramızda Efecan kalmış oldu. Büyük bir değişim yaşıyoruz. Zaten geçen senede büyük bir değişim yaşamıştık. Bu senede yine ciddi anlamda değişiklikler yaşıyoruz. Bu bizim için bir problem gözükse de bence transfer etmek istediğimiz oyuncular giden oyuncuların yerlerini dolduracak kalitedeler. Öncelikle Alanyaspor taraftarının gönlü ferah olsun. Biz yine belirli şablonu gelen oyuncularla beraber oturtup yine rekabetçi ve marka değerini yükselten bir Alanyaspor izletmek istiyoruz. Dediğimiz gibi bu sezon sert geçecek diye düşünüyorum. O yüzden her zamankinden daha fazla çalışıp, daha fazla konsantre olup, daha iyi oyunlar oynayıp ve daha zor maç kaybedip bu ligde tekrar iddialı bir takım olacağız. Tabii ki bunun sözünün verebiliriz. Bütün Alanyaspor taraftarının bu sene birlik beraberlik içinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu sezon her takım için zor geçecek. Yine 4 takım düşüyor ve Avrupa’ya giden takım sayısı belli. Biz bir hedefin içinde olacağız ve amacımız sıralamada yukarı da olmak” diye konuştu.
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