Çağlar Söyüncü sakatlığı ciddi: 3 ay yok

19 Ekim 2020 Pazartesi, 10:47

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma giyemedi.

Konuyla ilgili karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalabileceğini açıkladı. Rodgers, "Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir" ifadelerini kullandı.