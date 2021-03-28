Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arası nedeniyle Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı.
35'er dakika üzerinden oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 34'üncü dakikada Tunay Torun'un attığı golle 1-0'lık skorla kazandı.
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