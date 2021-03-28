Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti

Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı.

DHA
28 Mart 2021 Pazar, 17:52
Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
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Spor Toto Süper Lig'e verilen milli takım arası nedeniyle Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor bugün hazırlık maçında karşılaştı. 
35'er dakika üzerinden oynanan mücadeleyi Çaykur Rizespor 34'üncü dakikada Tunay Torun'un attığı golle 1-0'lık skorla kazandı. 


 


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