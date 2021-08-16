Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, açıklamalarda bulundu

16 Ağustos 2021 Pazartesi, 19:38

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Yönetimimiz milli maç arasına kadar, takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır. Milli maç arasında bambaşka, tamamen yenilenmiş bir Rizespor'u hep beraber izlemeye başlayacağız. Bu süreç içerisinde biraz zamana, sabra ve desteğe ihtiyacımız var" dedi.



Süper Lig'in 2'nci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15'de sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ederken, teknik direktör Bülent Uygun takımın son durumunu değerlendirdi. Yaşanan doğal afetler sonrasında sahalarının tahrip olduğunu ifade eden Bülent Uygun, sahanın hafta sonuna yetiştirilmeye çalışıldığını belirtti. Uygun, "Ligin ilk maçında, Beşiktaş gibi çok güçlü takım kurgusu elinde olan, çok iyi transferler yapan, iyi bir takıma karşı top oynamaya çalışan bir Rizespor vardı. Mağlubiyet bizi mutlu etmez. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde biraz zamana, sabra ve desteğe ihtiyacımız var" diye konuştu.

"YÖNETİMİMİZ İNANIYORUM Kİ TRANSFERLERİ YAPACAKTIR"

15 gün içerisinde yönetimin takıma katkı sağlayacak transferleri yapacağını ifade eden Bülent Uygun, "Malum geçen sezon 18 kişinin sözleşmesinin bitmesi, takımdan ayrılması ve bu süreç içerisinde bir ay sonra seçilen yönetim kurulunun takım kurgusunu oluşturması çok zordur. Biz de maalesef 'Anlaştık' dediğimiz her futbolcunun sonrasında başka menajerler girerek hem fiyat yükseltilmesi hem de bonservislerine ek fiyat çıkmış olması transfer yapmamızı hep engelledi. Yönetimimiz inanıyorum ki milli maç arasına kadar, 15 gün içerisinde takımımıza katkı sağlayacak transferleri yapacaktır. Biz de en azından kadro yapısı ve mühendisliği anlamında bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Katılan yeni arkadaşlarımızın bazılarının sakatlığı bazılarının da antrenmansız olması bizim işimizi daha da zorlaştırıyor. Belki de en zor durumda olan, şu anda da transferde de sürecin sıkıntısını yaşayan takımız. Ama biz iyiyiz, daha da iyi olacağız ve en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ MAÇ ARASINDA YENİLENMİŞ BİR RİZESPOR İZLEYECEĞİZ"

"Transferler bittiği zaman hep beraber mutlu ve güzel günlere birlikte gideceğiz" diyen Uygun, "Tabii ki bu sezon süreç biraz da olsa zor geçecek. Allah'ın izniyle o süreci kendi lehimize çevireceğiz. Santrfor, sağ açık, sol açık ve stoper mevkiine gerekli transfer çalışmaları yapılıyor. Yönetimimiz bu konuda çalışıyor. Milli maç arasına kadar halletmiş olacağız ve milli maç arasında bambaşka, tamamen yenilenmiş bir Rizespor'u hep beraber izlemeye başlayacağız" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY İLE ANLAŞAMADIK"

Caner Erkin konusunda şu anlık bir gelişme olmadığını söyleyen Uygun, "Caner Erkin konusunda herhangi bir gelişme yok. Biz Galatasaray'dan alacağımız paraya karşılık ben genç yetenek olarak Ali Yavuz'u, Yunus'u ve Emre'yi istedim. Eğer böyle bir şey olursa bu üç futbolcunun bize katkı yapacağını düşündük. Nitekim onlarla da bu konuda tam anlaşamadık, paramızı alacağız, herhalde 2-3 ay içinde paramız gelir" dedi.

"ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

Ligin 2'nci haftasında karşılaşacakları VavaCars Fatih Karagümrük maçını da değerlendiren Uygun, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zor bir maç bizi bekliyor. Benim bir tek şansım, kazancım taraftarımızın o gün bize olan coşkusu, desteği. Yaptığımız hata da bizi yerden kaldırması ve bize göstereceği sevgi bizi Karagümrük maçında avantajlı tarafa geçirecek. Zor ama en azından kazanarak bu zor süreçten mutlu bir şekilde ayrılmak istediğimiz bir maç. Kazanan taraf olup bir nebze de olsa yaramıza merhem olur ve ondan sonraki süreci daha doğru ve daha güçlü bir şekilde bakmamızı sağlar diye düşünüyorum."