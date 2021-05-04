CSKA Moskova kalecisi Elvira Todua: "Kadın futbolcuların maçtan önce seks yapmasına izin verilebiliyor."

04 Mayıs 2021 Salı, 12:15

Rus Kadınlar Futbol Şampiyonası CSKA Moskova ve Rus milli takımının kalecisi Elvira Todua, YouTube'ta Comment Show isimli bir programa verdiği demeçte, kadın futbolunda yaşanılan zorluklara değindi.

CSKA Moskova ve Rus milli takımının file bekçisi Todua, oyuncuların cinsel ilişkileri ve hamilelik haklarını anlattı.

Erkekler için aynı şey söz konusu olmasa da kadınlar için maçtan önce cinsel ilişkiye girilmesine izin verilebildiğini belirten Rus eldiven, bunun normal karşılandığını ancak yine de büyük risk taşıdığını söyledi.

35 yaşındaki Rus eldiven, sözleşmelerinde hamile kalmaları durumunda kendi haklarını koruyan maddeler olduğunu da belirtti: "Sözleşmelerimiz, annelik durumunda kulübün ödeme yapmakla yükümlü olduğunu şart koşuyor. CSKA'daki sözleşmelerimizde bu madde var, ancak her yerde böyle değil. Diğer kulüplere hamilelik durumunda sözleşmelerin iptal edildiğini biliyorum."

Elvira Todua, UEFA Kadınlar EURO 2020 elemelerinde Portekiz'e karşı oynayarak 100. milli maçına çıkmıştı.