Cumhuriyet Spor Salonu'nda yangın

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 13:09

Adıyaman'da Cumhuriyet Spor Salonu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kapcami Mahallesi'ndeki Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Spor Salonu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.