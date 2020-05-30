Cumhuriyet Spor Salonu'nda yangın
Adıyaman Cumhuriyet Spor Salonu'nda çıkan yangın söndürüldü.
Adıyaman'da Cumhuriyet Spor Salonu'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kapcami Mahallesi'ndeki Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Cumhuriyet Spor Salonu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
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