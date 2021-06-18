Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti
NBA'de Carlisle, 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı Mavericks'ten ayrıldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Dallas Mavericks'in başantrenörü Rick Carlisle istifa etti.
NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 24 yıldır Mavericks'in bünyesinde bulunan genel menajer Donnie Nelson ile yolların ayrılmasından bir gün sonra Carlisle da 13 yıldır başantrenörlüğünü yaptığı kulüpten ayrılmaya karar verdi.
61 yaşındaki Carlisle, 2008'de Mavericks'in başına geçmeden önce Indiana Pacers (2003-2007) ve Detroit Pistons'ı (2001-2003) çalıştırmıştı.
2011'de Dirk Nowitzki liderliğindeki Mavericks kadrosunu, kulübün tarihindeki tek NBA şampiyonluğuna taşıyan Carlisle, 2002'de de yılın başantrenörü seçilmişti.
Video Haberler
- Yasağa uyulmadı 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi hakkında bilgi verdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı