Demirspor Süper Lig için finalde

Adana Demirspor, play-off yarı final rövanşında Bursaspor'u farklı yendi.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2020 Pazar, 23:03
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Adana Demirspor, play-off yarı final rövanşında Bursaspor'u farklı yendi ve finale yükseldi.

Bursa'da 0-0 biten maçın Adana'daki rövanşında ilk yarı 0-0 bitti.

57. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88'de Berk ve 90 artı 8'de Mehmet'in golleri Demirsipor'u finale taşıdı. Bursaspor'un tek golü Serdar Özkan'dan 90 artı 13'te geldi: 4-1.

Demirspor finalde Karagümrük'ün rakibi oldu.


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