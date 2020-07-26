Demirspor Süper Lig için finalde
Adana Demirspor, play-off yarı final rövanşında Bursaspor'u farklı yendi.
Adana Demirspor, play-off yarı final rövanşında Bursaspor'u farklı yendi ve finale yükseldi.
Bursa'da 0-0 biten maçın Adana'daki rövanşında ilk yarı 0-0 bitti.
57. dakikada penaltıdan Erkan Zengin, 78. dakikada Rassoul, 88'de Berk ve 90 artı 8'de Mehmet'in golleri Demirsipor'u finale taşıdı. Bursaspor'un tek golü Serdar Özkan'dan 90 artı 13'te geldi: 4-1.
Demirspor finalde Karagümrük'ün rakibi oldu.
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