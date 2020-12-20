Denizlispor lider Alanyaspor'u devirdi
Yukatel Denizlispor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Tiago Lopes, Murawski, Recep Niyaz, Aissati, Mesanovic, Sagal, Rodallega
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Gol: Dk. 9 Rodallega (Yukatel Denizlispor)
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sağ kanattaki Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şutta top, kaleci Marafona'dan döndü. Rodallega, önünde kalan topu ağlarla buluşturdu: 1-0
16. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kullanan Rodellaga'nın kaleye gönderdiği şutta, kaleci Marafona meşin yuvarlağı kornere çeldi.
24. dakikada Bakasetas'la serbest vuruş kullanan Aytemiz Alanyaspor'da Caulker'ın ceza sahasında müdahale ettiği top, auta gitti.
43. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Davidson'un ceza sahası dışından ayak içi ile çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen topu kornere gönderdi.
45+1. dakikada Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Davidson topa kafayı vurdu. Kaleci Cenk Gönen gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.
2. yarı çekişmeli geçti.
70. dakikada Murawski kırmızı kart gördü. Maç da 1-0 bitti.
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