Derbi hakemleri kızakta

02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:49



Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ile VAR hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig'de maç alamadı. İki hakem de tartışılmıştı.

Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde bu hafta görev alacak hakemler şöyle:

4 ARALIK CUMA

19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)

5 ARALIK CUMARTESİ

13:30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Halis Özkahya)

16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ( Cüneyt Çakır)

19:00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor (Erkan Özdamar)

6 ARALIK PAZAR

13:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)

16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)

19:00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

7 ARALIK PAZARTESİ

19:30 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Suat Arslanboğa)

