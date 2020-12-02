Derbi hakemleri kızakta
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ile VAR hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig'de maç alamadı.
Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ile VAR hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig'de maç alamadı. İki hakem de tartışılmıştı.
Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde bu hafta görev alacak hakemler şöyle:
4 ARALIK CUMA
19:30 Beşiktaş - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)
5 ARALIK CUMARTESİ
13:30 Göztepe - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Halis Özkahya)
16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir ( Cüneyt Çakır)
19:00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor (Erkan Özdamar)
6 ARALIK PAZAR
13:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Halil Umut Meler)
19:00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
7 ARALIK PAZARTESİ
19:30 Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor (Suat Arslanboğa)
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
Video Haberler
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
- İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi böyle okudu!
- Esenyurt'ta bir kısıtlama daha
- Köprüden atlayan YouTuber kafatasını böyle kırdı
- Ekrem İmamoğlu Adalar için tarih verdi!
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Arvas için harekete geçildi
- Gazeteci Barbaros Tantan yaşamını yitirdi
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Akaryakıt ürünlerine zam
- Kadir Şeker'in kurtardığı kadının ifadesi ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım