Derbi hakemleri kızakta

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ile VAR hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig'de maç alamadı.

DHA
02 Aralık 2020 Çarşamba, 13:49
Derbi hakemleri kızakta
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Süper Lig'in 11'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten Tugay Kaan Numanoğlu ile VAR hakemi Abdülkadir Bitigen Süper Lig'de maç alamadı. İki hakem de tartışılmıştı.

Haftanın açılış mücadelesi olan Beşiktaş - Kasımpaşa maçını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Ligde bu hafta görev alacak hakemler şöyle:
4 ARALIK CUMA  
19:30 Beşiktaş  - Kasımpaşa (Bahattin Şimşek)
5 ARALIK CUMARTESİ 
13:30 Göztepe  - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
13:30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor  (Fırat Aydınus)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Halis Özkahya)
16:00 Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir  ( Cüneyt Çakır)
19:00 Galatasaray  - Atakaş Hatayspor (Erkan Özdamar)
6 ARALIK PAZAR 
13:30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk)
16:00 Fraport-TAV Antalyaspor - MKE Ankaragücü  (Halil Umut Meler)
19:00 Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe  (Ali Palabıyık)
7 ARALIK PAZARTESİ
19:30 Trabzonspor  - Demir Grup Sivasspor (Suat Arslanboğa)
 


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