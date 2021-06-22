Dzeko'nun temsilcisi Mirsad'dan Fenerbahçe açıklaması

Dzeko’nun menajerliğini sürdüren Fenerbahçe’nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan, "Fenerbahçe ile görüşmemiz olmadı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Haziran 2021 Salı, 08:55
Dzeko'nun temsilcisi Mirsad'dan Fenerbahçe açıklaması
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Transferde adı Fenerbahçe ile geçen yıldızlardan Edin Dzeko'nun Türkiye temsilcisinden açıklama geldi. Ülkemizde tatil yapan Bosnalı golcünün İstanbul üzerinden Ege'ye gitmesi söylentileri beraberinde getirdi. 

Dzeko’nun menajerliğini Fenerbahçe’nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan’ın olması da transfer haberlerini pekiştirmişti. İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen futbolcunun menajeri, bu haberler üzerine bir TV kanalına açıklama yaptı.

Türkcan, "Sayın Ali Koç veya herhangi bir Fenerbahçe yetkilisi ile Edin Dzeko için transfer görüşmemiz olmamıştır. Kamuoyunda yer alan haberlerin artmasından dolayı bu açıklamayı yapma gereği duydum" dedi.


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