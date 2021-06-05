Emmanuel Dennis, Galatasaray formasıyla antrenman yaptı
Club Brugge'un 23 yaşındaki Nijeryalı santraforu Emmanuel Dennis, Galatasaray forması giydiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Belçika ekibi Club Brugge'un geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Köln forması giyen ve kulüpten ayrılması beklenen oyuncusu Emmanuel Dennis, Galatasaray formasıyla spor yaptığı görüntüsünü paylaştı.
23 yaşındaki Nijeryalı santraforun sosyal medyada paylaştığı videoda Galatasaray forması giydiği ve kondisyon bisikletine bindiği görüldü. Belçika basını, bu paylaşımı "Bu resmen bir veda" açıklaması ile yorumladı.
Dennis, Bundesliga'nın ikinci yarısında Köln formasıyla kiralık olarak çıktığı dokuz maçta gol kaydedemezken, bir asist yaptı.
Dennis'in paylaşımı:
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