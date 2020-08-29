Erzurumspor, Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattı
Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Dadaşlar, Kamerunlu savunmacı Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig’e geri dönen BB Erzurumspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi-beyazlılar, Fransa’nın Sochaux takımıyla sözleşmesi sona eren Kamerun Milli Takımı’nın stoperi Adolphe Teikeu’yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kariyerinde Ukrayna, Rusya, Suudi Arabistan ve Fransa Ligi’nde forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, 23 kez de Kamerun Milli Takımı’yla sahaya çıktı.
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