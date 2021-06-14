EURO 2020'de İspanya ve İsveç'in mücadelesinde kazanan yok

14 Haziran 2021 Pazartesi, 23:45

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) E Grubu'nda İspanya, İsveç ile 0-0 berabere kaldı.

İspanya'daki Sevilla Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşma, İspanya'nın baskılı oyunuyla başladı. 16. dakikada Koke'nin ceza sahası içerisindeki kafa vuruşu, kaleci tarafından çıkarıldı.

Ev sahibi İspanya, ilk yarım saatte İsveç karşısında %80'e %20'lik bir topla oynama oranı yakaladı. Matadorlar, buna rağmen gol pozisyonu yaratmakta zorlandı.

38. dakikada Alvaro Morata, Jordi Alba'nın pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu auta gönderdi.

Gol arayan İspanya, kalesinde büyük bir tehlike atlattı. 41. dakikada hızlı gelişen İsveç atağında, Alexander Isak'ın vuruşunda İspanyol Marcos Llorente'ye çarpan top, direğe çarptı. İsveç'in ilk yarıdaki kayda değer tek atağı bu oldu.

Golsüz eşitlikle sona eren ilk yarının yıldızı, İsveçli file bekçisi Robin Olsen oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında İspanya'nın topa sahip olmasına rağmen düşük temposuyla uygun pozisyon yaratamadığı oyun, devam etti.

61. dakikada gelişen İsveç kontratağında Alexander Isak'ın üç oyuncudan sıyrılıp getirip içeri çevirdiği topta Marcus Berg, topu altıpastan auta yolladı.

Sonraki 15 dakika, İspanya'nın topa sahip olması ve futbolseverlere seyir zevki vermeyen bir oyunla geçti. 75. dakikadan itibaren tempo yükseldi.

İspanya'nın ikinci yarıdaki en net pozisyonları, son anlarda geldi. 90+1. dakikada İspanyol Gerard Moreno'nun kalenin dibinden yaptığı kafa vuruşunu Robin Olsen kurtardı. 90+2 dakikada Pablo Sarabia'nın vuruşu, kaleci Olsen'de kaldı.

Heyecanlı geçen altı dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmazken, karşılaşma golsüz eşitlikle sonlandı.