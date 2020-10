Fatih Terim: "Artık transfer meselesine karışmak istemiyorum"

16 Ekim 2020 Cuma, 22:20

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, artık transfer meselesine karışmak istemediğini belirterek, "Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyonellerle ve scout ekibiyle birlikte uygun gördükleri şekilde yapabilirler" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Terim, hayalinin sarı-kırmızılılarla UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyerek, "20 sene evvel UEFA şampiyonu olabiliriz, bu sene bütün kupaları alabiliriz dediğim zaman, dünyada kulüp seviyesinde 1 numaraya çıktığımızda, en iyi futbolu oynayan denildiğinde gülenler, inanmayanlar olmuştu. Biz dünyada 1 numaraya çıktık ve en iyi futbol oynayan takım ilan edildik ve UEFA şampiyonu olduk. Böyle diyenlerle kupa alındığında hep birlikte kutladık. Makas çok açıldı. Avrupa kulüpleri ile aramızda finansal olarak, idare olarak, teknolojik olarak, kurumsallık olarak her başlıkta fark çok büyük. Bu farkı kapatacak ciddi projeler var. Çünkü bu farklar sadece para ile ilgili olmayan ancak bugünü kurtarmaktan geleceğe yatırım yapamaz durumdayız. Hayalden vazgeçmiyoruz belki ama mecburen erteliyoruz" diye konuştu.

"ARTIK TRANSFER MESELESİNE KARIŞMAK İSTEMİYORUM"

Transferlerle ilgili düşüncelerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Elinizde büyük bir kavanoz olduğunu düşünün, ağzına kadar oyuncuyla dolu. İhtiyacınız olan mevkiye göre seçim yapacaksınız ancak bu sadece ihtiyacınıza veya idealinize göre değil. Nedir bunlar? Kulübün kültürüne ve transfer politikasına uygun olacak. UEFA FFP kriterleriyle, harcama limiti ve bütçeye uygun oyuncu olacak. Takımın genel yapısı ve oyun stratejisine, anlayışına uygun olacak. Takım içi performans ve mali dengelere uygun olacak. Yerli ve yabancı kontenjanı dahilinde olacak. Kulüp satışına ve kiralamasına da onay verecek. Kendisi, ailesi, takım ve ülkeye gelmek isteyecek mi, istemeyecek mi, kabul edecek mi, etmeyecek mi ve de tabi unutulmaması gereken menajerler var. Bundan 8 sene evvel dedim ki ‘Teknik adam, oyuncu önermez. Bir scout grubu kurmalıyız’. Başına da Emre kardeşimi getirdim. Dünyanın her tarafında yabancı olmak kaydıyla ama bizim yerli bizim scout arkadaşlarımızla da müthiş bir ekip kurduk. Bunların görevi, yetenek avı ve ihtiyaç analizi. Geçen sezon geleceğine yatırım yapmamız gereken oyuncular ile, sahada tecrübesinden yararlanacağımız oyuncular olmalı diye söyledim. Scout hocaya önerir, hoca şu veya bu der. Listeler gelir, hayal ettiklerinizi zamanında hayata geçirmek için para lazım. Sadece istemek yeterli değil. Gelelim satmadan alamama kuralı ile satış meselesine. Almak istediğimiz veya aldığımız oyuncularla, yapılan sözleşmeler mali açıdan güçlü olmadığımız için oyuncu lehine. Getirmek için ciddi tavizler veriliyor. Sadece Galatasaray için söylemiyorum. Birçok kulüp böyle. Hal böyle iken planınız içinde yer almasa da eğer oyuncu standartlarını değiştirmek istemiyorsa kulübünde kalıyor. Zor olduğunu biliyorum ve kabul ediyorum. Ancak biz Galatasarayız. Buraya 2017 Aralık ayında geldim. İyi veya kötü, isteyerek veya mecbur kalarak, doğru veya yanlış tercihlerle 6. transfer dönemini geride bıraktık. Tek gerçek, planlamamız dahilindeki ihtiyaçlarımızı karşılamadan yürüyeceğiz. Ocak’a kadar. Gönül ister ki zamanında yapalım. Lige beraber başlayalım. Hatta Avrupa sürecinden de erken kopmayalım. Artık transfer meselesine karışmak da istemiyorum. Aşağı yukarı ihtiyaç duyulan mevkiler belli. Başkanımız ve yönetimimiz, ilgili profesyonellerle ve scout ekibiyle birlikte uygun gördükleri şekilde yapabilirler" şeklinde konuştu.

Mevcut kadrodan en yüksek performansı almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Fatih Terim, "Her oyuncuma güveniyorum. Sahaya 11 kişi çıkacağız. Diğer arkadaşlarımız da hazır. Biraz daha fazla çalışıp, biraz daha fazla özverili bir süreç bekliyorum. Bu süreçte sadece mevcut kadroyla gideceğimiz düşüncesi de çok doğru olmayabilir. Futbol çok dinamik bir oyun. Yarın sabah ne olacağını bilemezsiniz. Hesaplarımda en kötüsünü hesap ederim. Arkadaşlarıma güveniyorum. Ocak’a kadar ellerinden en yükseğini verecekler. Kendilerine de güveniyorum" dedi.



"GALATASARAY BİRDEN ÇOK TAKIM İÇİNDE SEÇENEK OLAMAZ"

Transfer döneminde tam gerçekleşecek iken gerçekleşmeyen transfer ilgili olarak sorulan soruya Terim, "Transfer konularına çok girmek istemiyorum ama daha önce söylediğim görüşümü hatırlatmakta yarar var. Yerli oyuncu piyasasında her ne olursa olsun, Galatasaray birden çok takım içinde seçenek olamaz. Tek tercih değilse, biz de o oyuncu için ısrarcı olamayız" diye cevap verdi.

Arda Turan ile de görüşlerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Arda Turan’ın sahada ve içerideki liderliğinden beklentim var. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Ciddi çaba harcadığını görüyorum. Uzun zamandır maç oynamamasına rağmen arayı kapatmak için mücadele ettiğini de görüyorum, çok da mutlu oluyorum. Bana göre bu çabası onun yetenekleriyle birleşince Arda küllerinden doğacaktır" ifadelerini kullandı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun tekniği ve becerisi iyi olan, kendine de yatırım yapmasını bilen bir oyuncu olduğunu söyleyen Terim, "Kariyerine bakıldığında, doğal olarak beklentinin yüksekliğini ve gerçekleşenin beklentileri karşılamayacak düzeyde olmasını da anlayabiliyorum. İyi niyetle çaba harcıyor, hazırlanıyor. O nedenle düzenle bir oyun grafiği ile hem öz güvenini yerine getirecek hem de beklentileri karşılayacak bir performansı olur diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.



"FİKRİ HÜR BİREYLER OLARAK DEĞERLERİMİZ ORTAKTIR"

Yönetimle arasında sorun olduğuna yönelik çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, şöyle yanıt verdi:

"Bugüne kadar birçok isimle çalıştım, hala birçoğuyla dostluğum devam ediyor. Şimdi ben size bir itirafta bulunayım. Ben birlikte çalışması hem kolay, hem de zor bir adamım. Kolaydır başkalarının hayatını kolaylaştırırım. Emeğimi paylaşırım. Çözüm üretirim. Çok çalışırım. En az maç kazanmak kadar bütçesini düşünmek zorundayım. Bugüne kadar kendi ücretimle ilgili bir gün bile gündem oluşturmadım. Parayla, pulla bireysel işim olmadı. Allah’a çok şükür. Bu ülkede Çocuk Esirgeme Kurumu’na tarihi bir bağış yaptım, bırakın plaket vermeyi, niye teşekkür etmediler diye bir tek kelime bile söylemedim. Bugünden bahsetmiyorum ama genelde kendi kredimden harcadım pek çok yönetici, başkan veya yönetim için. Helali hoş olsun. Yine yaparım. Diğer bene yandan zordur çalışma. Çünkü beklentilerim yüksekti. Beklentilerim kulüp içindir. Oyuncunun performansı kadar tesisin düzeni, temizliği için beklentim yüksektir. Kulübümün başarısı için elimden gelenin fazlasını yaparım. Burada anahtar iki kelime var; bunu yaparken iki şey ararım. Güven ve samimiyet. Bu ikisi varsa her şeyi üstlenirim, yoksa mesafeyi koyarım. Her fırsatta Galatasaray değerini söylerim. Ben Galatasaray değerlerini Metin Oktay’lardan, Selahattin Beyazıt’lardan, Turgay Şeren’lerden, Coşkun Özarı’lardan, Mustafa Pekin’lerden, sayacağım birçok isimden öğrendim. O nedenle Galatasaray’ın seçilmiş başkanına ve yönetimine yaklaşımım bu öğrendiklerim çerçevesindedir. Galatasaray kültüründe saygı çerçevesinde farklı fikirlerle bir arada olabilmeyi bilmek de vardır. Kimi konularda aynı düşünmüyor olabiliriz, aynı davranmıyor da olabiliriz. Ancak fikri hür bireyler olarak kültürlerimiz farklı da olsa değerlerimiz ortaktır."

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nın listeye yazıldığını, ocak ayından erken hazır hale gelmesi halinde mutlu olacaklarını söyleyen Fatih Terim, "Muslera, şu anda Uruguay’da ve çalışıyor. Tarih olarak ocak ayından erkene çekebilirsek ve hazır hale gelirse çok mutlu oluruz. Fernando Muslera, Galatasaray için bir oyuncudan, takım kaptanından daha fazlasını ifade eder. Çok memnun olduğum bir futbolcu. Her şeyiyle bizde sembol olmuş isimlerin arasına girdi. İnşallah takıma dönüşü inşallah ocak ayından erken olur ama olmazsa ocak ayını bekliyoruz. O bile bizim için sevindirici bir haberdir. Bu konuyu Muslera ile konuştum. İleride ekibimde olmasından da büyük mutluluk duyarım. Kendi kalesinde en iyisini vermek için çalışıyor. Taffarel önemli bir isim ama Fadıl Koşutan hocamız da çok önemli bir görev devraldı. Başarıyla yürütüyor. Kaleci antrenörlüğü bizde bir departman halini aldı. Birçok arkadaşımız var. Muslera’nın da o departmanda olacağına, bizimle devam edeceğine inanıyorum. O da kendisini yarı yarıya Türk gibi hissediyor. Ailesini de kendisini de çok seviyoruz" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı’nı çok beğendiğini belirten Terim, "Hep hayalimdi. Biz de bir gün acaba neredeyse Avrupa’daki kulüplerden açıklayacağımız milli takım açıklayacak mıyız diye. Allah’a şükür öyle oldu. Aynı mevkilerde belki Avrupa’nın oynayan en iyi 4-5 stoperine sahibiz. Bu değişikler çok doğaldır. İnşallah iyi sonuçlar da alacağız. Her şeye rağmen geniş ve yetenekli oyuncularımız var. Avrupa’nın büyük kulüplerinden diğer kulüplerine kadar yelpazede oyuncularımızın olduğunu görmekten son derece mutluluk duyuyorum. Bir nebze de olsa kuralın burada faydalı olduğunu da görüp içimi bir sevinç kaplıyor" dedi.