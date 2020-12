Fatih Terim: Ocak ayı bizim için stratejik

05 Aralık 2020 Cumartesi, 22:48

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ocak aylarını iyi kullanan bir kulüp olduklarını ifade ederek, "Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız var. Galatasaray’a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız" dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Hataysporu’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Devam etmek isterdik ama BAY’ı herkes kullanacak. Biz de bunu 9-10 kişilik bir sakatlık ve milli takım dönüşü korona virüs uğrayan bir takım olarak yaralarımızı saracağız. Hep beraber daha çok çalışacağız. Daha hazır olmaya bakacağız. İyi gidiyorduk da bu olmasaydı diyecek halimiz yok" dedi.

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne’nın son haftalardaki performansını değerlendiren Terim, "Önemli bir golcü. Şampiyon olduğumuzda da golleri ile katkıda bulunmuştu. Kötü bir maçından sonra zaman vermek lazım demiştim. Çünkü aşağı yukarı geçen sene kiralık sürecinde 10-11 ay oynamadı. Zaman onun lehine işliyor. Daha çok mücadele edecek. Daha çok güçlenecek. Yine golleri atacağına inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray’ın başında teknik direktör olarak 1000. golün atılmasıyla ilgili de konuşan deneyimli teknik adam, "Ben emeğimi vermişim. Ben bu gollerde takımımın başında olmuşum. Didinmişim, uğraşmışım Allah’a şükür 1000. gol olmuş. Bu takdiri başkalarına ait. Bu da Diagne’ye nasip oldu. Diagne ben beraber çalışan en fazla gol atan 3. yabancı oyuncu. Hagi, Feghouli’den sonra. İnşallah goller atar. Onun için alındı. Görevi gol atmak. Daha fazla atar. Sonuçta istatistiklere baktığınız zaman golü golcüler atıyor. Diagne’nin goller atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.



"AVRUPA’NIN HER ÜLKESİNDE ASLAN GİBİ OYNAYAN OYUNCULARIMIZ VAR"

Karşılaşmada 9 Türk futbolcuya görev vermesi üzerine sorulan soruya Terim, "Yabancı kuralının neden uygulanmamasını izah etseler de anlasak. Türk’ü yabancısı yok oyuncunun. O günkü başkan, yönetim ve benim aldığımız karar bugün Avrupa’nın her ülkesinde aslan gibi oynayan oyuncularımız var. Hiç bu kadar olmadı. Fransa’da, İngiltere’de, İtalya’da, Almanya’da, İspanya’da, Hollanda’da her tarafta oynuyorlar. Bir tanesi de çıksın izah etsin de anlayalım. Neden faydasız, neden faydalı. Kuralda yabancı serbest 14 Türk mecburi. Bir daha hatırlatayım. Oyuncu iyiyse nüfus kağıda bakmamıza gerek yok. Nüfus kağıda bakılırsa ırkçılığa girer. Bugünkü dünyada, bugünkü modern futbol o vardı o yoktu kısır çekişmeler. Ben olayın insanı ve yetenek tarafına bakıyorum. Ben anlatırken, kuralın dayanaklarını söylemiştim. O zaman söyledim, şimdi de söylüyorum" diye cevap verdi.



"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMELİYİZ"

Gelecek haftayı oynamadan geçireceklerinin hatırlatılması üzerine Fatih Terim, "Oynasaydık iyi olurdu. Şimdiden biz böyle burayı boş geçtik de Karagümrük maçında böyle olduğu diyecek halimiz yok. Kaldığımız yerden devam etmeliyiz. Biz Galatasaray takımıyız. Biz bunları çok gördük. Bir gecede play-off değişti. İki kupa almamız gerekirken, bir kupa aldık. 9 puandan 4.5’e indik. Biz bunların hepsini oynadık. Bunlara alışkın Galatasaray takımıyız. Oynamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Eksik olan oyuncuların eksikliklerini hissettirmemenin önemli olduğunu ifade eden Terim, "Diğer arkadaşlarımız geldiğinde rekabet olacak. Takıma pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Ocak ayında kupa ile beraber 8 maç oynayacağız. Herkese ihtiyacımız var. Bu sayı ne kadar fazla olursa bizim için o kadar iyi. 10 eksikle neler yapacağımızı gösterdiğimize göre onlarla katıldığında çok daha iyi olacağımızın inancını yaşıyorum. Formanın rekabet sonucunda aldığını bir takımda daima sahanın içindeki oynayanların performansları yüksek olması gerekir. Bu da bizim için avantaj olarak dönecektir diye düşünüyorum" dedi.



"TEK BLOK HALİNDE OYNAMAMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Beraber çalıştıkça tüm hatların daha iyi bizi anlaması, oyun anlayışımızın artık daha net anlaşılıp, daha oturmuş bir takım gibi görünmesi çok önemli. Galatasaray olarak muhakkak ki hücumu seven bir takımız ama oyunun iki bölümünü de iyi olmamız gerçek.90’dan sonra birçok puan ve hatta tur da kaybettik. Gol yememek önemli. Yesek de fazlasını attığımız zaman sorun yok. Yemediğimiz zaman bizim de hoşumuza gidiyor. Tek blok halinde oynamamız bizim için çok önemli. Oyunun her tarafında birbirimizi yakın olmamız çok önemli. Takımını dinamizmi arttı" açıklamasında bulundu.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun ne zaman döneceğinin sorulması üzerine Fatih Terim, "Açıkçası şu gündür diyemiyorum. Ümit ederim bir an evvel döner. İyi Falcao’ya her zaman ihtiyacımız olur. İnsan sağlığı inşallah döner diye temenni de bulunuyorum" diye cevap verdi.

Hücum bölgesine transfer düşünüp, düşünmediklerinin sorulması üzerine ise Terim, "Birkaç maç sonra transfer başlayacak. Biz Galatasaray olarak ocak aylarını iyi kullanan bir kulübüz. Ümit ederim bu sefer de iyi kullanabiliriz. Beraber konuşmalarımız sürüyor, başkanımızla, yöneticilerimiz ve teknik heyetle. Kafamızda bazı şeyler var. Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa pek sıcak bakmıyorum. 1.5 senelik kiralık olabilir. Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Alacağımız oyuncular değişik tip olacaklardır. Satmaya göre almayı da ayarlayabiliriz. Çalışmalarımız var. İnşallah Galatasaray’a yakışan, istediği gibi, çok da anormal bir rakam harcamadan en tasarruflu bir şekilde en iyi oyuncuları alırız" şeklinde cevap verdi.