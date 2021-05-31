Fatih Terim'in sözleşmesi bugün bitiyor, gözler 19 Haziran’daki genel kurulda

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

Seçim gündemiyle sıcak saatler yaşayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in 2+3 yıllık sözleşmesi bugün resmen sona eriyor. Tecrübeli hocanın, Sarı-Kırmızılılardaki geleceği, 19 Haziran’daki seçimin ardından netleşecek. Deneyimli çalıştırıcının, bu akşam ya da yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Ayrıca Terim’in haziranın 2. haftasındaki Divan Kurulu’nda konuşacağı öğrenildi.

FLORYA’YI BIRAKMADI

Başkan Mustafa Cengiz’in “Ben olduğum sürece Fatih Terim’le asla sözleşme uzatmam” demesi üzerine, mevcut yönetim, Terim’in bugün bitecek kontratının artı 3 yıllık opsiyonunu devreye sokmadı, tecrübeli hocayla da görüşmedi. Cengiz ve yönetimle yaşadığı sorunlara rağmen “Galatasaray taraftarına verilmiş bir sözüm var” diyen Terim, görev süresi bitene kadar hem A takım hem de altyapıyla ilgili Florya’daki mesaisine devam etti.

KARAR YENİ BAŞKANIN

Başkan adaylarından Burak Elmas ve Metin Öztürk seçilirlerse Terim’le devam edecek. Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi ve İbrahim Özdemir, göreve gelirlerse önce Fatih Terim’le görüşeceklerini duyurdu. Yiğit Şardan seçilirse Terim’le çalışmayı düşünmüyor.

ŞİMDİ NE OLACAK?



Galatasaray yarından itibaren 19 Haziran’a kadar teknik direktörsüz kalacak. Şampiyonlar Ligi için 3 ön eleme oynayacak Sarı-Kırmızılılar 20-21 Temmuz’daki ilk maç için 10 Haziran’da sezonu açmak zorunda. Ancak 12 futbolcunun sözleşmesi bitti. Transferler nasıl yapılacak, takımı kim çalıştıracak belli değil. Cengiz, 1 Haziran’da yeni bir teknik direktörle anlaşırsa, seçim sonrası ne olacak bilinmiyor.

KRİTİK KARAR BUGÜN

Galatasaray’ın 19 Haziran’daki seçimine izin çıkıp çıkmayacağı bugün netleşecek. Koronavirüs salgınında 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler bugün Kabine Toplantısı’nda belirlenecek. Genel kurullara izin verilirse Galatasaray’da seçim yapılacak.