Fenerbahçe ile adı anılan Benitez Everton yolcusu

İngiliz basını, Fenerbahçe ile adı anılan ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in Everton ile anlaşacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2021 Perşembe, 09:00
Fenerbahçe ile adı anılan Benitez Everton yolcusu
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Liverpool'un eski teknik direktörlerinden Benitez'in adı Fenerbahçe ile anılmıştı.

İngiliz basını, Fenerbahçe ile adı anılan ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in Everton ile anlaşacağını duyurdu. Telegraf gazetesi, Benitez'in Everton'a imza atmak üzere olduğunu yazdı.


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