Fenerbahçe ile adı anılan Benitez Everton yolcusu

10 Haziran 2021 Perşembe, 09:00

Liverpool'un eski teknik direktörlerinden Benitez'in adı Fenerbahçe ile anılmıştı.

İngiliz basını, Fenerbahçe ile adı anılan ünlü teknik direktör Rafael Benitez'in Everton ile anlaşacağını duyurdu. Telegraf gazetesi, Benitez'in Everton'a imza atmak üzere olduğunu yazdı.